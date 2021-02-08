Gaziantep-Göztepe maçının ardından
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Gaziantep-Göztepe maçının ardından

08.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:48
Gaziantep-Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Gaziantep'e 2-0 kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Gaziantep'e 2-0 kaybeden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan sonuçtan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Göztepe camiasından özür dileyen Karaman, "Sonuç, verdiğimiz mücadelenin ürünü değil. Verilmeyen gollerde çok ciddi şekilde tartışılacak pozisyonlar var. Yediğimiz gol öncesindeki pozisyon ofsayttı. Rakibin kalemize 2 şutu var ve 2-0 yenildik. Bu yüzden üzgünüz. Ancak mücadeleden memnunum. Maçın sonucuna etki edecek tüm pozisyonlarda kararlar bizim aleyhimize oldu." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Karaman, "Gaziantep benim futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerim için önemli bir kent. 100. yıllarını kutluyoruz. Biz Gaziantep'in 100. yılını kutlarken, başkaları da başka şekilde kutladı sanırım." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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