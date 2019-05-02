Gaziantep Gölde Açan Papatyalar İlgi Çekti

Gölde açan papatyalar ilgi çekti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gölette açan papatyaların oluşturduğu manzara ilgi çekti.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Yelliburun Mahallesi sınırlarında bulunan Kurt Gölü bu yıl etkili olan yağışlar nedeni doldu. Havaların ısınması ile beraber gölde açan papatyaların oluşturduğu doğa manzarası ilgi çekti.

Gölde açan papatyaların oluşturduğu doğal güzelliği fotoğraflamak isteyenlerin mahalleye geldiğini söyleyen Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, Kurt gölü, bu yıl yağışların çok olmasıyla 20 yıl sonra ilk kez doldu. Üzerinde genelde kırlarda gördüğümüz papatyaların açması meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Bu ilgi bizleri de memnun ederken herkesi böylesi bir güzelliği görmeye davet ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA