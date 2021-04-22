GAZİANTEP GGC'DEN 'YEŞİL ŞEHİRLER, HUZURLU NESİLLER' PROTOKOLÜ
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GAZİANTEP GGC'DEN 'YEŞİL ŞEHİRLER, HUZURLU NESİLLER' PROTOKOLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' projesi kapsamında Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında fidan dikimi için protokol imzalandı.

GAZİANTEP'te 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' projesi kapsamında Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında fidan dikimi için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak için kent merkezinde belirlenecek bir noktada önümüzdeki günlerde fidan dikimi yapılacak.

Kentte Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yetişkin ağaç dikimi için tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin ağaçlandırılmasında her kurumun aynı özveri ile yardımcı olduğunu söyleyerek,"Bugün gazeteci arkadaşlarımızla daha yeşil Gaziantep için bir protokol yapacağız. Gaziantep ruhu dediğimiz şey de aslında budur. Söz konusu kent olunca herkes elini taşın altına koyuyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geleceğe ve çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak istediklerini belirterek, her kurum ve kuruluşun ağaçlandırma konusundaki gayretini taktir ettiklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından protokolünü imzaladı, ağaçların dikimi gerçekleştirildi.

GAZİANTEP GGC'DEN 'YEŞİL ŞEHİRLER, HUZURLU NESİLLER' PROTOKOLÜ
GAZİANTEP GGC'DEN 'YEŞİL ŞEHİRLER, HUZURLU NESİLLER' PROTOKOLÜ
GAZİANTEP GGC'DEN 'YEŞİL ŞEHİRLER, HUZURLU NESİLLER' PROTOKOLÜ
GAZİANTEP GGC'DEN 'YEŞİL ŞEHİRLER, HUZURLU NESİLLER' PROTOKOLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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