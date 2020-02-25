Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nden anaokulu öğrencilerine oyun parkı yardımı

25.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:21

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve GAGİAD Genç Kulübü, İslahiye ilçesindeki bir Anaokulu'na oyun parkı yaptı, oyuncaklar armağan etti.



GAGİAD, İslahiye ilçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kayabaşı İlkokulunda bulunan anaokulu öğrencilerine çocukların gelişimlerini sağlamak ve oyun alanları oluşturmak amacıyla oyun parkı ve oyuncak desteğinde bulundu.



Geleceğe güvenle yürüyen, bilgili ve donanımlı bireyler yetişmesi için yapılacak her türlü yardım ve projelere GAGİAD olarak her zaman destek olacaklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Eğitim bizler için ihmal edilmemesi gereken çok önemli ve öncelikli bir konu. Dernek olarak daimi olarak eğitim kurumlarına ve öğrencilerimize destek olmak bizleri mutlu ediyor. GAGİAD Genç Kulübümüzün de destekleriyle yapılan oyun parkı ile gençlerimizin buradaki kardeşlerini mutlu etmeleri bizleri gururlandırdı. Eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor, bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.



İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve Kayabaşı İlkokulu Okul Müdürü Ümit Çevik yapılan desteklerden dolayı GAGİAD ailesine teşekkürlerini belirtti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA