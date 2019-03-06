Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanını Seçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, görev dağılımı yaptı ve İbrahim Sarıca'yı İcra Komitesi Başkanlığına seçti.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Şubat 2019 tarihinde GTO ev sahipliğinde yapılan seçim neticesinde belirlenen TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri, görev dağılımını yaparak oy birliği ile İbrahim Sarıca'yı başkanlığa getirdi.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş ve GTO Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner'in doğal üye olduğu 17 kişilik icra kurulunda Hayri Sinan Köksüzer, Refik Halit Danış, Nihat Kadir Özyurt ve Ali Can Koçak ise başkan yardımcıları oldu.

Eryoldaş, seçimle ilgili yaptığı değerlendirmede, GTO Yönetim Kurulu olarak gençlere her zaman güvendiklerini ve arkalarında olduklarını belirtti.

Mustafa Eryoldaş, Türkiye'de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla 81 ilde oluşturulan bu kurulların Türkiye'nin en büyük girişimci ağı olduğunu ifade ederek, "GTO olarak koordinasyonunu yürüttüğümüz Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte ilimizde girişimcilik kültürünü geliştirecek, gençlere rol model olacak faaliyetler yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da Gaziantep'te girişimcilik kültürünü yaşatmak için çalışacaklarını belirterek, "Genç Girişimciler Kurulu başkanlık bayrağını devraldığım Sayın İbrahim Yetkinşekerci'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimiz bayrağı çok daha yukarılara taşımak. TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Gaziantep gibi girişimci bir kentte daha da önem kazanıyor. Bu kentin girişimcilik kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere taşımak adına büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz. Görev süremiz boyunca bu bilinçle hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA