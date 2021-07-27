GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Dumanların yükselmesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Alevlerin yükselmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor.

Dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Alevlerin yükselmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor.

GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti
Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Hulusi Akar Fazıl Küçük Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Hande Yener İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Aytaç Kara Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:01:09. #1.16#

title