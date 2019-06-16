GAZİANTEP GAZİANTEPLİ KADINLAR, KÖTÜ TEZAHÜRATI SONLANDIRIP, TRİBÜNÜ RENKLENDİRECEK

GAZİŞEHİR Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Süper Lig'e yükselmesi, Gaziantep'te her kesimi olduğu gibi kadınları da mutlu etti. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri de yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan takımlarını tribünde yalnız bırakmayacak. Şimdiden stadyumda toplanarak takımlarını nasıl destekleyeceklerine dair provalar yapan kadın taraftarlar, yeni sezonda şiddet ve kötü tezahüratı sonlandırarak tribünleri renklendirmeyi hedefliyor.

Gaziantep'in 2 yıl aradan sonra Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'de temsil edilecek olması kentteki kadın taraftarları da mutlu etti. Geçen yıl kurulan Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği, Gazişehir'in Süper Lig'e yükselmesi ile tribünlerde daha fazla yer alabilmek için şimdiden çalışmalara başladı. 200 civarında üyesi bulunan derneğin başkanı Mezine Sırakaya, yeni sezonda Gaziantepli kadınların tribünlerde takımlarının yanında yer almakla kalmayıp, tüm Türkiye'ye örnek olacağını ifade etti.

STADYUMDA PROVALAR YAPIYORLAR

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri yeni sezon öncesi tribününde yer alacakları Gaziantep Kalyon Stadyumunda bir araya geldi. Stadyumda yeni sezon öncesi neler yapacaklarına dair toplantı düzenleyen kadın taraftarlar, tezahüratları ve takıma nasıl destek olacaklarını konuştu. Yeni sezonda stadyuma daha fazla kadın taraftarın gelmesi için görüş alışverişinde bulunan kadınlar, Gazişehir'in forma rengi olan kırmızı ve siyah renkteki ojeleri sürerek maçlara gelmeyi kararlaştırdı. Provalar yapan ve kendi aralarında da top oynayan kadınlar, yeni sezonda Gaziantep'teki kadınların futbola olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

HEDEF; ŞİDDET VE KÜFÜRÜ SONLANDIRMAK

Geçtiğimiz yıldan itibaren futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, hokey ve diğer spor müsabakalarında da Gaziantep takımlarını tribünlerden destekleyen Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, en önemli hedeflerinin tribünlerdeki erkek egemenliğine son vermek olduğunu söyledi. Futbolun erkek tekelinde olmadığını, tribünlerin ise şiddet, küfür ve kötü tezahüratlarla gündeme gelmesini istemediklerini anlatan Sırakaya, şöyle dedi

Futbol ve stadyumlar sadece erkeklerle bütünleşmiş durumda. Ancak biz sporda erkek egemenliğinin kaldırılması için bu derneği kurarak tribünlerdeki yerimizi aldık. Böylelikle futbol ve tribünlerde sadece erkeklerin olabileceği fikrini yıkmış olduk. Tribünlerde küfür, şiddet ve çirkin davranışların sonlandırılması için kadın taraftarlar olarak başlangıç yapmış olduk. Biz, spor alanları olan stadyumlarda, salonlarda, tribünlerde holigan istemiyoruz. Çünkü spor herkesi birleştiren bir olgudur ve centilmenliktir. Bu düşünceyle tribünlerde yer alarak takımlarımızı destekleyecek ve erkekleri şiddet ve kötü tezahürattan uzak tutacağız. Amacımız hem holiganlığı frenlemek hem de tribünlerde daha fazla kadın taraftarı getirebilmek. Yapacağımız çalışmalar ve takımımıza vereceğimiz desteğimiz ile Gaziantepli kadınlar olarak Türkiye ve dünyaya örnek olacağız. Hedefimiz skor değil spor kültürünü tribünlerde hakim kılmak dedi.

Dernek üyesi kadınlar ise hem makyaj yapıp, hem tribünde tezahüratlarını yaparak takımlarına destek olacaklarını kaydetti.

Kaynak: DHA