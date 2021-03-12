GAZİANTEP Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda
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GAZİANTEP Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

12.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:02

Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımdaGAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Altıntaş (66) hayatını kaybetti, eşi Nuray Altıntaş ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali Altıntaş (66) hayatını kaybetti, eşi Nuray Altıntaş ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ocaklar Mahallesi'nde oturan Ali ve Nuray Altıntaş çifti, dün gece sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerinde Altıntaş çiftine ulaşamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Altıntaş çiftini hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ali Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan Nuray Altıntaş ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ali Altıntaş'ın cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GAZİANTEP Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda
GAZİANTEP Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda
GAZİANTEP Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda
GAZİANTEP Gaziantep'te sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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