GAZİANTEP Gaziantep'te 22 mahallede, 200 bakkalda borçlar ödendi

Gaziantep'te 22 mahallede, 200 bakkalda borçlar ödendiGAZİANTEP Valiliği tarafından hem ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri)...

Gaziantep'te 22 mahallede, 200 bakkalda borçlar ödendi

GAZİANTEP Valiliği tarafından hem ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması hem de koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntıya girenlere destek verilmesi amacı ile 'Zimem Defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri) projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında vatandaşların, kentteki 200 mahalle bakkalına olan borçları, valilik koordinasyonunda hayırseverler tarafından ödendi.

Kentte, içinde bulunduğumuz ramazan ayında yapılan hayırseverlerin yaptığı yardımların yerine daha rahat ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan hem esnaf, hem de vatandaşlara destek verilmesi için Gaziantep Valiliği tarafından 'Zimem Defteri' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde başta gecekondu mahallelerinin yer aldığı 22 mahalledeki 200 bakkal, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi. Bakkallarda, vatandaşların borçlarının yazıldığı defter tutanakla alınarak, hayırseverler tarafından borçları ödendi. Ödeme yapılan bakkallar ise iş yeri camlarına borçların ödendiğine dair afiş astı. Yaklaşık 250 bin nüfusun yaşadığı mahallelerdeki tüm borçların ödenmesi için 2 milyon liralık bütçe planladı.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Karacaoğlan Mahallesi'nde bakkal işleten Ali Söğütçü, projenin hem esnaf, hem vatandaş açısından ekonomik anlamda büyük kolaylık sağladığını söyledi. Beklemediği bir anda kendisini arayan kişilerin, mahalle sakinlerinin bakkala olan tüm borcunu kapatacağını söylemesi ile çok şaşırdığını ifade eden Söğütçü, "Allah emeği geçenlerden razı olsun. Mahalle sakinlerinin uzun süredir ödeyemediği borçlar vardı, onlar da ödendi. Hem bizim için hem vatandaş için çok büyük bir olay oldu bu. Herkesin borcu ödendi, bizde alacağımızı hemen teslim almış olduk. Sayın valimizi tanımıyorum ama çok iyi proje Allah kendisinden razı olsun" dedi.

'6-7 YILLIK BORÇLAR KAPANDI'

Aynı mahallede market işleten Hamit Çankaya da kendisine gelen telefonla borçların ödeneceğini duyunca şaşırdığını söyledi. Çankaya, "Bu mahallede genelde fabrika işçileri yaşıyor. Bizlerden veresiye alışveriş yapıyorlar. Bundan 6-7 sene öncesine ait borçları duranlar dahi vardı. Şimdi hem o insanların borçları ödendi hem de esnaf olarak biz rahat bir nefes aldık. Projede emeği geçenlerden, ödemeyi yapan hayırseverlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Proje dahilinde 30 Vefa Sosyal Destek Grubu'nun belirlenen mahallelerdeki bakkalı bugün ziyaret ederek, tüm borçları kapatacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA