GAZİANTEP - Gaziantep FK'li Dicko: "Bu sezon hedefim 10 golden fazlasını atabilmek"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün formasını giyen golcü oyuncu Nouha Dicko, gelecek haftalarda performansını artıracağına inandığını belirterek, bu sezon 10'dan fazla gol atmayı hedeflediğini söyledi.

Malili golcü Dicko, AA muhabirine, futbol kariyerinin son dönemlerinde çok iyi şeyler yaşamadığını ve uzun süredir futboldan uzak kaldığını söyledi.

Ancak Türkiye'ye gelişiyle hızlı bir adaptasyon sürecine girdiğini aktaran Dicko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Gerçekten zor ve garip bir durum. Kendinizi sürekli korumaya çalışıyorsunuz ama olmasını istemediğiniz bir şey başınıza geliyor. Ama kulübümüz gereken her şeyi yaptı, sağlık ekibi her konuda benimle ilgilenip gereken tedaviyi hızlıca yerine getirdi. Olayın ciddi bir durum olması engellendi. İyileştikten sonra da takıma katıldım. Bunun için mutluyum. Temizlik, mesafe ve maskeye herkes çok dikkat etsin. Şu an bilinen en iyi korunma yöntemi bu. Ben aslında çok şanslıydım. Çünkü koronayı hafif atlattım. Ama herkes de öyle olmayabilir. Ölümler oluyor. Bu yüzden ben kendimi çok şanslı hissediyorum."

Dicko, ligde henüz golle tanışamadığının anımsatılması üzerine şöyle devam etti:

"Her forvet oyuncusunun bir hedefi vardır, o da gol atmak. Ama benim durumum biraz farklı. Uzun zamandır futbol oynamıyordum. Türkiye'ye geldikten sonra forma şansı bulmaya başladım ve performansım da yukarı doğru çıkmaya başlamıştı ama bu sefer de virüse yakalandım. Gelecek haftalarda performansımı artıracağıma inanıyorum. Takımıma daha faydalı olmak istiyorum. Bu sezon hedefim 10 golden fazlasını atabilmek. Zamanla daha iyi olacağım."

"Türkiye'yi seviyorum"

Gaziantep'e çabuk alıştığını aktaran Dicko, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken kulübüm ve hocam Sumudica uzun zamandır oynamadığımı, takımla hazırlık kampı yapmadığımı biliyorlardı. Onlar da çok destek oldu. Bu konuda şanslıyım hem takım arkadaşlarım hem kulüp yönetimi benim adaptasyon sürecimi hızla atlatmam için çok çaba gösterdiler. Türkiye'yi seviyorum. Ben Müslümanım ve Türkiye'de Müslüman bir ülke. Dolayısıyla bazı şeylere alışmam uyum sorunu yaşamamam kolay oluyor. Alışma sürecim hızlı geçti diyebilirim. Sumudica da futbolu bilen ve onla yaşayan bir insan. Benim için şans olacaktır."

Süper Lig'e övgü

Süper Lig ile ilgili görüşlerini de açıklayan Nouha Dicko, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Süper Lig futbolun tadını çıkarmak için her şeye sahip olan bir lig. Burada rekabet atmosferi yaşanan bir lig. Ligde iyi ve kaliteli oyuncular var. Dışarıdan bakınca belki kolay gibi görünebilir ama öyle değil. Tek eksik şu anda taraftar. Çünkü tüm dünyada bu ligdeki taraftarın takımları nasıl ateşlediğini biliyor. Buradaki taraftar gücü her yerde biliniyor. Şu anda statların boş olması çok büyük bir üzüntü kaynağı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak