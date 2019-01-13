Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Basın Ödülleri Gecesi'nde 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şirehan Otel'deki gecede, kentteki yoğun programına rağmen törene katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Sizlerin çalışkanlığı, emekleri bizim için çok kutsal. Bu vesileyle tüm gazetecilerin gününü ve onlara destek olan ailelerini de kutluyorum." dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da kentteki gazetecilerin yaşam kalitesini artırabilmek adına geçen yıl nisan ayında toplu konut projesini hayata geçirdiklerini belirterek, basın mensupları için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen gazeteciler ile geceye ve mesleğe katkı sunan isimlere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi harekatları yakından takip eden Anadolu Ajansına (AA) doğru bilgiyi ulaştırma çabalarından dolayı ödül verildi. AA adına ödülü Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Hasan Özkal aldı.

AA muhabirleri Kerem Kocalar "fotoğraf" dalında birincilik, Pelin İnal "haber" kategorisinde üçüncülük ve Rıdvan Korkulutaş da "görüntü" dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Haber" kategorisinde İhlas Haber Ajansı muhabiri Sait Yağcı, "röportaj" kategorisinde Telgraf Gazetesi'nden Okan Çelik, "sayfa düzeni" kategorisinde Oluşum Gazetesi'nden Hüseyin Akçay, "köşe yazısı" dalında Telgraf Gazetesi'nden Hasan Akpınar, "görüntü" dalında Demirören Haber Ajansından Mustafa Kanlı, "radyo" dalında Şirinnar Radyo'dan Ahmet Atılmış birincilik ödülü aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bazı milletvekillerinin de katıldığı gecede, Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan sahne aldı.

Kaynak: AA