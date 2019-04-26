Gaziantep Gaün'de İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı

Gaün'de İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) veAvrupa Birliği (AB) Erasmus Plus tarafından projelendirilen, İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Karahan, Proje ortakları ve basın mensupları katıldı. Erasmus Plus iş birliği ile Türkiye'deki iş kazalarını en alt seviyeye çekmek için hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı. İş sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin, güncellenecek mesleki eğitim müfredatı ile eğitimsel, yasal mevzuatın iyileştirilmesi ve maddi ve manevi kayıpların azalması hedefleniyor.

Devletin bütçesinden değil, AB bütçelerinden fon alarak çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Ali Gür, Bütçelerde tasarruf tedbirleri çok yoğun, ama tasarruf tedbirleri birçok üniversite faaliyetlerini yürütürken, Gaziantep Üniversitesi aktivitelerine devam ediyor. Buz proje üretiyoruz. Şuanda 11 tane AB projesi devam ediyor. Bunlardan 7 tanesi Erasmus Plus kapsamındaki bütçeleri yüksek ve çok uluslu projeler. AB ülkelerinden 5-6 tane ortağımız oluyor. 7 tanesinde koordinatör diğer 4 tanesinde ise ortak ülkeyiz. Ortalama olarak bu projelerden Gaziantep Üniversitesine giren bütçe yaklaşık olarak 3 milyon Euro'nun üzerinde. Bu kadar program yaparken bütçelendirmek kolay değil. Devletin bütçesinden değil AB bütçelerinden fon alarak yapıyoruz. AB projeleri Erasmus Plus kapsamında ekibin bir proje oluşturdular. Bu proje kapsamında İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Türkiye' de bir müfredat programı geliştirerek standartlaştıracağız dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren ve AB ülkeleriyle ortak çalışma yaptıklarını belirten Murat Karahan ise, Proje ekibiyle birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri üzerine uygulanabilir bir AB projesi yazdık. Bu proje kapsamında çalışmalara başladık. Ortak olarak 4 Avrupa Birliği ülkesi seçtik., Slovenya, Almanya, Polanya ve İspanya, ülkelerinden üçüne ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında e-öğrenme modülleri ve mobil aplikasyonlar oluşturuldu. Müfredat çalışmaları tamamlanmak üzere diye konuştu.

Kaynak: DHA