Gaziantep gastronomisinde "fıstık gibi" sloganıyla eğitim
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Gaziantep gastronomisinde "fıstık gibi" sloganıyla eğitim

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yemek sektörüne yönelik "Fıstık gibi" sloganıyla hijyen eğitimi verilmeye başlandı.

Gaziantep gastronomisinde
28.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:30

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yemek sektörüne yönelik "Fıstık gibi" sloganıyla hijyen eğitimi verilmeye başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) işbirliğiyle, Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan hizmet sektörü temsilcilerine, normalleşme sürecini en iyi şekilde yönetmeleri için eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimin sonunda ise katılımcılara "Fıstık Gibi" sertifikaları verilecek. Eğitimlerin ardından zabıta ekiplerince denetimler yapılacak, işletmeler kalite performansları sınıflandırılıp 1'den 5'e kadar yıldız alacak. Böylelikle vatandaş, koronavirüse karşı en iyi özeni gösteren işletmeyi değerlendirip ona göre seçimini yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlıklı lezzetin başkenti olmak ve restoranların hizmette kusursuz bir tablo oluşturması için karne niteliği taşıyacak bir eğitim programını başlattıklarını kaydetti.

Gaziantep'in yeni dünya düzeninde dünyaya örnek olması gerektiğine işaret eden Şahin, "Yeni normalleşmeyle restoranlarımızda, gıda güvenliğinden alınan fideye, üretilip işletmeye ulaştırılan mercimeğinden buğdayına kadar hassasiyetle yaklaşıp kullanıma hazır hale getirilmesi çok önemlidir. Burada da koordineli çalışmanın avantajı karşımıza çıkıyor. Gaziantep'teki bütün işletmelerde hizmet kalitesini belli bir standartta tutmak adına kurumsal iş birliğini öne çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle eskisi gibi rahat hareket edilmemesi gerektiğini belirten Şahin, şunları aktardı:

"Bu nedenle hepimizin mesafeyi koruyup maskesini takması ve temizliğine özen göstermesi gerekiyor. Ardından da çevre temizliğine özen göstermeliyiz. Şehre gelen yerli ve yabancı turist artık, bunlara dikkat edecek. Yeni normalde kurum ve kişi arasındaki güveni güçlü tutmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu şehrin geleceği için buna mecburuz. Yoksa istihdam ve ekonomi de zor günler yaşarız. Biz büyümek zorundayız. Bu şehir çalışmak zorunda. Bunun tek yolu da kurallara uymak. Bütün restoranların kendi kapasitesine uygun davranması lazım. Yeni bir kampanyayla yolumuza devam ediyoruz. 'Lezzetin başkentiydik' dedik, artık 'sağlıklı lezzetin başkenti' olacağız. Hijyenin başkenti olmaya mecburuz. Her şey fıstık gibi olacak, her yer fıstık gibi olacak."

Kaynak: AA

Manşet

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