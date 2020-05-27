Gaziantep gastronomisi "fıstık gibi" döneme giriyor
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Gaziantep gastronomisi "fıstık gibi" döneme giriyor

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni bir döneme girerek, "Fıstık gibi" sloganıyla hijyen ve bağışıklığı güçlendiren lezzetler hazırlanacak.

Gaziantep gastronomisi
27.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:30

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni bir döneme girerek, "Fıstık gibi" sloganıyla hijyen ve bağışıklığı güçlendiren lezzetler hazırlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinin Bilim Kurulu'nun kararlarıyla hayata geçirilmesinin beklendiğini dile getirdi.

Bu anlamda Bilim Kurulu'ndan çıkan sonuçlara göre çalışmalara başladıklarını ifade eden Şahin, "Gaziantep adına bayramdan sonra yeni bir dönem başlıyor. Biliyorsunuz, lezzetin başkentiydik. Tüm dünya mutfağımızı onayladı ve 'Dünyanın mutfağı neresi?' diye kime sorsanız tüm dünya buna Gaziantep yanıtını verir." dedi.

O yüzden salgın sürecinde Gaziantep mutfağını ön plana çıkarmak adına çalışmalar yapmaya başlayacaklarını aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Şimdi pandemiyle artık hijyen ve bağışıklık sistemi daha önemli hale geldi. Zaten Gaziantep mutfağı içerisindeki baharatlarıyla, kullanılan soğan-sarımsağı, biberi ve fıstığıyla bağışıklık sistemini kuvvetlendiren mutfaklarından birisi. Bundan sonrası için lezzetin yanına bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ürünlerimizi ön plana çıkaracağız. Yani artık sadece lezzetin değil aynı zamanda sağlıklı yiyeceklerin de başkenti olma yolunda ilerleyeceğiz."

"Yeni bir sertifika programına geçiyoruz"

Fatma Şahin, hijyen konusuna ayrı bir önem verdiklerini bu kapsamda kendilerinin de bir çalışma yürüttüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kendi el hijyenimiz ve mekan hijyenimiz artık daha ön plana çıkacak. Kentimizde restoran hijyeni konusunda yeni bir sertifika programına geçiyoruz. Bunu da 'Fıstık gibi' sloganıyla hayata geçireceğiz. Tüm sektör temsilcilerine yönelik kurallar belli. Bu kurallara uyarak sertifika programına katılacak. Denetimi de belediyemizle beraber ticaret odamız yapacak. Kentimize gelecek konuklar, 'Fıstık gibi' sertifikasını görenler gönlü ferah şekilde yemeğini yiyecek. Bu sertifika, 'Bu lokantadaki yiyeceklerin bağışıklık sistemini güçlendiren alt yapısı var ve hijyen konusu üst düzeyde' anlamına gelecek. Güven oluşturup, insanların tüketimini sağlamak istiyoruz. Sadece bu süreçte değil, pandemi sürecinden sonra da güven ortamını sağlayacağız."

Malzemeler ultraviyole ışıklarla dezenfekte edilecek

Proje kapsamında restoranda kullanılacak çatal, kaşık, tabak ve bıçak gibi tüm ürünlerin ultraviyole ışınlarla dezenfekte edileceğini bildiren Şahin, "Ayrıca işletmelerde müşterinin elinin dokunacağı her yeri hijyen malzemesiyle kaplamaya kadar kapsamlı bir çalışmaya giriyoruz. Her noktada önemli bir çalışmayı başlattık. Bayramdan sonra da bunun lansmanını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Antep mutfağı için yeni bir dönemin başlayacağını aktaran Şahin, "Fıstık gibi sertifikasını alan yeni Antep mutfağı ziyaretçilerine açılacak. Daha önce 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' demiştik ve milyonlarca insan kentimize gelmişti. Şimdi diyoruz ki 'Ağzımızın tadı kaçmasın'. Yani hem ağız tadını, hem hijyeni, hem de bağışıklık sistemini koruyucu gıdalarımızı ön plana çıkaracağız. Sertifika programını tamamlayan gastronomi dönemiyle yeniden halkımızın hizmetinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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