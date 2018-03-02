Gaziantep Gastronomideki Etkinliğini Artırıyor

Gaziantep mutfağı, Yaratıcı Şehirler Ağı'nın ardından şimdi de Avrupa Mutfak Mirası Ağı'na dahil oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde Gaziantep'e özgü lezzetleri sunan Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Avrupa Mutfak Mirası Ağı'na dahil edildi.

Yaklaşık bir yıldır hizmet veren merkez, kentin mutfak kültürünü canlı tutmak ve bu kültürü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Mutfak Sanatları Merkezi'ne gelen turistler, kentin zengin mutfak kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

Aynı zamanda Gaziantep'in gastronomisini uygulamaya geçirebilecek aşçılar yetiştirmeyi hedefleyen merkez, damak zevkine düşkün olanları ağırlamaya devam ediyor.