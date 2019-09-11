'Gaziantep gastronomide güçlü bir turistik destinasyona sahip'

11.09.2019 14:48

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz gastronomi değerleriyle güçlü bir turistik destinasyona sahip olduğunu ifade etti.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) öncülüğünde, 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Festival Park'ta düzenlenecek olan, 'Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin kentin gastronomi turizmi alanında markalaşmasına katkı sunacağını kaydeden GTB Başkanı Akıncı, "Şehirler kültürleri, yöresel ürünleri ve sahip oldukları markaları ile ön plana çıkar. Bu bağlamda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali', mutfak kültürümüzün yanı sıra şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımının yapılması açısından da özel bir misyon üstlenmekte" dedi.



Dünyanın yükselen turizm trendleri arasında yer alan gastronominin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Anadolu'nun verimli topraklarında, bereketli hilal olarak adlandırılan son derece önemli ve stratejik bir bölgede yaşıyoruz. Binlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve bu medeniyetlerin izlerini üzerinde taşıyan Gaziantep, zengin bir mirasa ev sahipliği yapmakta. Günümüzde turistler artık sadece deniz, kum ve güneş üçlüsünün oluşturduğu bir tatili tercih etmemekte. Binlerce insan yeni tatlar keşfetmek ve bunları deneyimlemek için dünyayı geziyor. Bu durum Gastronomi turizminin her yıl daha da gelişmesine ve turizm pastasından aldığı payın artırmasını katkı sağlamakta. UNESCO tarafından Gastronomi dalında "Kreatif Şehirler Ağına' dahil edilen ilk Türk şehri olan kentimiz bu alanda güçlü bir potansiyele sahip. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen lezzet olarak kabul edilen geleneksel Gaziantep mutfağı, böylesi özel etkinlikler ve tanıtımlar aracılığıyla kısa sürede gastronomi turizminde hak ettiği yeri alacaktır."



GTB'den coğrafi işaretli ürünler standı



Gaziantep Ticaret Borsası'nın 'Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde stant açarak, Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerini sergileyeceğini açıklayan Akıncı, GTB'nin de destekçi kurumlar arasında yer aldığı bu büyük lezzet buluşmasına tüm yerli ve yabancı misafirleri beklediklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA