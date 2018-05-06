Gaziantep Gastronomi Kentinde 'ulusal Yemek Yarışması?

Gastronomi kentinde 'Ulusal Yemek Yarışması'

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından ilk kez Gaziantep'te organize edilen 'Ulusal Yemek Yarışması' başladı.

Festival Park'ta düzenlenen yarışmaya, 150'nin üzerinde katılımcı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ünlü şefler ve ekipleri katıldı. 'Ulusal Yemek Yarışması'nda birinci gün 80 yarışmacı bireysel alanda yarışarak hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ikinci gününde ise yarışmacılar gruplar halinde hazırladıkları yemekleri Jüriye sundu. Jüri ekipleri yapılan yemekleri değerlendirirken zorlandığı görüldü.

Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğunu söyleyen Jüri Başkanı Milli Şef Tahir Tekin Öztan, Bu tür etkinliklerin yapılması ve bir ülkenin tanıtılması o ülkenin mutfağından geçer. Bunu bütün dünya böyle kabul eder. İtalya'ya Amerika'ya baktığımız zaman hep mutfağı ile dünyaya kendini tanıtmıştır. Buz ürünlerimizi, yoğurtlu yemeklerimizi, turşularımızı, tarhanamızı dünyaya tanıtsak bütün dünya hem Türk mutfağını tanır hem de Türkiye'yi tanır. Buradaki etkinlikte şuanda bütün bölgeler kendi yemekleriyle tanışıyorlar. Bu sayede tüm yöreler farklı ve kültürlerin hepsinin birbirini tanımasını sağlıyoruz dedi.

Bireysel yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalya ve başarı sertifikaları verildi.