GAZİANTEP GastroAntep Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı

GastroAntep Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2'nci GastroAantep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen tanıtım programına Gaziantep Valisi Davul Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Toplantıda yapılacak olan festival ile ilgili bilgiler veren Şahin, Gaziantep mutfağı, kentin tarihi ve kültürünü yansıtılacak etkinlikler hakkında sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi festivali ile kentin rekabet etme gücünü, şehrin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmaları dile getirerek, 'Gastroantep Festivali'ne fıstık var, biber var, nar var diye bakılmaması lazım. Burada istihdam var, burada ekonomi var, burada ihracat var, burada büyüme varö dedi.

Şahin, festival ile birlikte bölgesel bir kalkınma modelinin ortaya çıkacağını vurgulayarak, 'Gaziantep bereketli hilalin tam ortasında bulunuyor. Bereketli hilal, güneş ve toprak bu coğrafyaya güç veriyor, beraberinde lezzet, sağlık ve sıhhat veriyor. Güneşin ve toplam tarihten gelen lezzetin sonrasında bu farkındalığı sağladık, bilimsel olarak bölgede rekabet gücümüzü artırmak istedik. Pasta büyüdüğü zaman herkesin yararlanacağı bir bölgesel kalkınma modeli ortaya çıkacak. Onun için kentsel rekabet gücümüzü artırmalıyız, kendimizi çok iyi tartmalıyız. Küresel bir oyuncu olmamız için dünya nereye gidiyor sorusuna cevap bulabilmek için çalışmalıyızö şeklinde konuştu.

Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerin yaşamlarından gelen zengin kültürel miras olduğunu vurguladı.Şahin, 'GastroAntep Festivali ile şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyorö diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gastroantep Festivali'yle kentin en güçlü yönünün gözler önüne serileceğini söyleyerek, festivalin ekonomik açıdan gıda alanında üretim yapan birçok firmanın olumlu yönde etkileyeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA