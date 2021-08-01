Gaziantep Futbol Takımı, Avusturya kampını tamamladı
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Gaziantep Futbol Takımı, Avusturya kampını tamamladı

Gaziantep Futbol Takımı, Avusturya kampını tamamladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Avusturya kampını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Avusturya kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmanı, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde, yarı sahada 4 takımlı çift kale turnuva gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri süren Kana Bıyık ve Alexandru Maxim dışında tüm futbolcular katıldı.

Kulüp yöneticilerinden Ahmet Fikret Kileci, Erhan Özmen ve Sezer Cihan da çalışmayı takip etti.

Avusturya kampını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, yapacağı iznin ardından 5 Ağustos Perşembe günü Gaziantep'te toplanarak Süper Lig'in ilk haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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