Gaziantep Futbol Kulübü - Yukatel Denizlispor maçının ardından

01.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:11

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Hızlı oyunculara karşı defansı hazır tutamadıklarını dile getiren Sumudica, "Mağlubiyeti hak etmeyen bir maç oynadık. İlk yarı oynadık, golü atmak için fırsatları da yakaladık ve golü de bulduk. Oyuncularıma uyarıda da bulundum, golü bulduktan sonraki 5 dakikalık bölümü ve bu avantajı kaybetmemiz lazım diye. Ama rakibimize bütün sahayı açtık. Yediğimiz iki golde kontrataktan gerçekleşti. Taraftarımız mağlubiyete üzüldü. 2-1 yenik durumdayken taraftar bana oyuncu değişikliği yapmam için el işaretinde bulundu. Ama ben de her maçta hep aynı oyuncuları değiştiriyorum. Yedek kulübemde farklılık yaratacak oyuncu yok. Elimde oyuna alabileceğim 2-3 oyuncu var." diye konuştu.

Mehmet Özdilek: "İki tane çok güzel gol attık"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, rakip gördükleri takımı kendi evinde yenerek moral kazandıklarını ifade etti.

Oyunun ilk 10 dakikasında bocaladıklarını anlatan Özdilek, "İlk yarı her iki takım için de kontrollü bir oyun olarak gözüküyor. Gaziantep FK, ligin en çok gol yiyen takımı. Maçın son 30 dakikasında 13 gol yiyen takımlardan. Aslında çalıştığımız bir pozisyondan çok basit bir gol yedik. Gol yedikten sonra akabinde gol bulmamız bizim moralimizi yükseltti. İki tane çok güzel gol attık. Bugün itibarıyla hem rakibimizin üzerine çıktık hem de moral kazandık. Ama lig bitmedi 4 maçımız daha var. Bugün oyuncularım takım halinde müthiş derecede mücadeleci ve enerjisi yüksek bir takım görüntüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek, bugün kızının doğum günü olduğunu ve yanında olamadığı için galibiyeti de kızına armağan ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA