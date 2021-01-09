Gaziantep Futbol Kulübü'nden Sumudica açıklaması
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Gaziantep Futbol Kulübü'nden Sumudica açıklaması

09.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:13
Gaziantep Futbol Kulübü'nden Sumudica açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü, ülkesinin basınına konuşan ve reddedemeyeceği bir teklif aldığını ve önümüzdeki hafta takımdan ayrılabileceğini iddia eden Teknik Direktör Marius Sumudica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edildi.

Gaziantep Futbol Kulübü, ülkesinin basınına konuşan ve reddedemeyeceği bir teklif aldığını ve önümüzdeki hafta takımdan ayrılabileceğini iddia eden Teknik Direktör Marius Sumudica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edildi. Sumudica'nın yanıtı beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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