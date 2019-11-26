Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!
Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.
26.11.2019 22:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:53
Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.
Programda Sumudica'nın tavırları sosyal medyada beğeni topladı.
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Kaynak: Hürriyet
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