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Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkan Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.

26.11.2019 22:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:53
Gaziantep Futbol Kulübü, Masterchef'te!

Kulübü'nde başkan , teknik direktör Marius Sumudica ve futbolcular, Masterchef isimli televizyon programına katıldılar.


Programda Sumudica'nın tavırları sosyal medyada beğeni topladı.

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Kaynak: Hürriyet

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