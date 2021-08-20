Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Beşiktaş maçında takımına güveniyor Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Beşiktaş maçında takımına güveniyor Açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Beşiktaş maçında takımına güveniyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, oyuncularına güvendiğini söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, oyuncularına güvendiğini söyledi.

Akınal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçirdiğini ve hiçbir açılış maçını kazanamadıklarını anımsattı.

Yeni sezonun açılış maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenildiklerini hatırlatan Akınal, "Maçta takımın oyunundan memnun kaldık. Bir takım aksilikler oldu. İlk gölü kendi kalemize attık. Ayrıca kırmızı kart yedik ve 10 kişi kaldık. Ancak ikinci yarı rakipten daha iyi oynadık. Bir defa kalemize geldiler ve gol attılar. Cevabını da verdik ama top yuvarlak, bir şekilde kaybettik." diye konuştu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş maçına odaklandıklarını belirten Akınal, takımın hafta içinde iyi hazırlandığını söyledi.

"Biz kendi mücadelemizi vereceğiz"

Başkan Akınal, her maça büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu hafta Beşiktaş maçı var. Beşiktaş son şampiyon. Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar ve ona göre takımı kurdular. Biz kendi mücadelemizi vereceğiz. İyi oynayan kazansın. Biz Erol (Bulut) hocamızdan çok memnunuz. Takıma gayet güzel arkadaşlık ve kondisyon verdi. Gayet olumlu çalışmalar yapıyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 yıl maçları seyircisiz oynadıklarını ancak yeni sezonda belirlenen kurallar çerçevesinde futbolseverlerin tribüne alındığını dile getiren Akınal, "Taraftarlarımızı çok özledik. Taraftar futbolun en önemli parçalarından biri. Sahada olan oyuncular, onların desteği sayesinde hırslanıyor. Onlar bize gerçekten çok büyük destek veriyor. Tribünlerden "Bastır Gaziantep" seslerini duymayı çok özledik. Çünkü futbol bir coşku oyunudur. Onlar olmazsa bizim bir parçamız eksik kalıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kerem Ali Sürekli
Magazin Alişan Tarkan Kibariye Düm Tek Tek
Spor Muslera Mustafa Er Mert Günok Arda Turan Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Beşiktaş maçında takımına güveniyor Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:40:35. #1.14#

title