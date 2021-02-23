Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: "Üst sıralardaki yerimizi kaybetmek istemiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: "Üst sıralardaki yerimizi kaybetmek istemiyoruz"

23.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:41
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşadıkları puan kayıplarına karşın sıralamadaki yerlerini korumak için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşadıkları puan kayıplarına karşın sıralamadaki yerlerini korumak için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında iç sahada oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında gol üretememenin sıkıntısını yaşadıklarını dile getirdi.

Kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını aktaran Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir dönem yaşıyoruz. Özellikle sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden birçok oyuncumuzdan mahrum kalmış durumdayız. Hemen hemen her mevkide önemli eksiklerimiz var. Buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Trabzonspor karşısında iyi futbol sergilemiştik. Antalyaspor karşısında da iyi futbolla birlikte galibiyeti hedefliyorduk. Maçın geneline baktığımız zaman, istekli bir görüntü sergilediğimizi düşünüyorum. Galibiyet için önemli gol fırsatları da yakaladık ancak bir türlü girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince beraberlikle sahadan ayrılmak zorunda kaldık. Ne yazık ki iki puanı kaybettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle (Kevin) Mirallas ve Oğuz (Ceylan) ile yakaladığımız fırsatları değerlendirebilsek, bambaşka bir karşılaşma izlerdik. Üst sıralardaki yerimizi kaybetmek istemiyoruz ve bunun için mücadelemiz devam edecek. Kaybedilen iki puan taraftarlarımız gibi bizleri de çok üzdü."

Son haftalarda takım üstünde şanssızlık olduğunu belirten Büyükekşi, "Özellikle hücum hattımızda sakatlığından dolayı (Nouha) Dicko uzun süre takımdan ayrı kaldı. Sonrasında Muhammet Demir aynı şekilde... Her takımın eksiklerini aradığı gibi bizler de bu oyuncularımızı ne yazık ki arayabiliyoruz. O yüzden futbolcu anlamındaki eksiklerimizi şanssızlıklara bağlayabilirim. Umut ediyorum ki arkadaşlarımız kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşarak yeniden aramıza katılırlar. Her futbolcumuza sezonun geri kalanında ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: "Üst sıralardaki yerimizi kaybetmek istemiyoruz" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:01:05. #1.14#
title