Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: "Antalyaspor karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz"
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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: "Antalyaspor karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz"

17.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:05
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecekleri karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecekleri karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde performans olarak yükselen bir grafikleri olduğunu dile getirdi.

Geride kalan hafta Trabzonspor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen mağlubiyeti engelleyemediklerini anlatan Büyükekşi, "İyi yoldayız ama puan alamıyoruz. Antalyaspor karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz. Rakibimiz yine Trabzonspor gibi ligin çıkışta olan ve saygıyı hak eden takımlarından birisi. Futbolcularımıza güveniyoruz. Aynı performansımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüp, üç puanı alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız her şartta takımımızın yanında olmaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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