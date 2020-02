Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi, takımından memnun Açıklaması

26.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:36

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın gidişatından memnun olduklarını belirtti.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, geçen hafta Göztepe karşısında son dakikalarda bulunan golle kazanılan beraberliğin kendileri için bir puandan çok daha fazlası olduğunu ve kulübün alkışı hak ettiğine inandığını kaydetti.

Zor bir atmosferde oynanan Göztepe maçında ilk dakikadan son dakikaya kadar futbolu asla çirkinleştirmeden büyük bir mücadele örneği sergilediklerini aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Son dakikalarda bulduğumuz golle bir puanı almış olabiliriz ancak maçın geneline baktığımız zaman iki puan kaybeden takım olduk diyebiliriz. Takımımızın artık uyum sorununun tamamen bittiğini, üstelik sahada futbol oynarken zevk alan ve veren bir takım olduğunu görebiliyoruz. Bu performanstan dolayı takımımızla görüşerek, hepsini tek tek tebrik ettim. Aldığımız sonuçlar kadar gösterdiğimiz bu mücadele, taraftarlarımızı da mutlu ediyor. İyi gidişatımızın süreceğinden en ufak şüphemiz bulunmuyor."

"Gidişattan memnunuz"

Süper Lig'de ilk kez mücadele etmelerine rağmen toplanan 31 puanın alkışlanacak bir başarı olduğunu aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Gerçekten zorlu durumlardan bu seviyelere gelebilmek, aile ortamının sağlanmasının sonucudur. Kulübümüzde görev yapan herkes elinden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyor ve bu, bizi farklı kılıyor. Bir süredir sağlık sorunlarımdan ötürü takımımızın yanında olamıyorum ancak bu süreçte yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız büyük özveri gösteriyor ve kendilerine de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımızla bir araya geldiğimizde, onlarla yaptığımız görüşmelerde en ufak şikayet almıyoruz aksine hepsini her zaman güler yüzleriyle görüyoruz.

Futboldaki en önemli şeylerden biri manevi açıdan futbolcunun güçlü olmasını sağlayabilmektir. Hocamız Sumudica ile de bu konuda sürekli iletişim halindeyiz ve gidişattan oldukça memnunuz. Tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz ancak puan durumundan da anlaşılacağı üzere alkışı hak edecek bir performans sergiliyoruz ancak tüm bunlar işimizin bittiğini ifade etmiyor, önemli olan bu başarıyı istikrarlı hale getirebilmek. Takımımızın alacağı sonuçların, milyonlarca hemşehrimizin sabah uyandığındaki ruh halini dahi etkilediğinin bilincindeyiz. Bizim görevimiz Gaziantep şehrine yakışır hareket edip, onları mutlu etmek. Çok daha güzel günlerin bizi beklediğini tüm içtenliğimle söyleyebilirim."

"Lig şu an başlamış olsaydı hedefimizi çok daha farklı belirlerdik"

Sezona 17 transferle başladıklarını ve devre arasında da 3 transfer daha gerçekleştirdiklerini anımsatan Büyükekşi, şunları ifade etti:

"Genel tabloya baktığımız zaman yaklaşık yirmi yeni futbolcuyla bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak 23. hafta sonunda takımımızın geldiği seviyeyi görünce, lig eğer şu an başlamış olsaydı diye de düşünmeden geçemiyorum. Artık Gaziantep Futbol Kulübü, oturmuş bir kadroya sahip ve sahada ne yapmaya çalıştığını bilen bir takım. Süper Lig'de mücadele eden diğer 15 rakibimiz gibi bizler de burada oturmuş bir kadroyla mücadele edebilsek ve lig şu an başlamış olsaydı hedefimizi çok daha farklı belirlerdik. Gelecek sezonlar adına Türk futbolunda söz sahibi olabilecek bir takım olma yolunda ilerlemek istiyoruz ve geldiğimiz noktanın her Gaziantepli için sevindirici olduğunu düşünüyorum."

