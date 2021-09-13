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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT: TOPUN BİZDE DAHA FAZLA KALMASI GEREKİYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, takımın savunma anlamında üzerine düşeni yaptığını ancak, topun daha uzun süre kontrol altında olması gerektiğini söyledi.

Son maçlara bakıldığında üst düzey bir performans sergilendiğini anlatan Bulut, "Önemli bir maçtı ve kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. İstediğimiz gibi 3 puanı aldık. Son maçlara baktığımızda üstün oynayan bir takım vardı. Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık. İlk ve ikinci yarının sonlarında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Futbolcularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Oyun anlamında kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Defans anlamında evet iyi işler yapıyoruz ama hücum anlamında topun biraz daha bizde kalması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk 3 maçımızı 5'li sistemde oynadık, bugün ise ilk kez 4'lü sistemde oynadık. Aldığımız 3 puan var o bizi mutlu ediyor" dedi.

ERSUN YANAL: GOL DIŞINDA HERŞEYİ TAM YAPTIK

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonucunun saha içerisindeki oyun ile bağdaşmadığını söyledi. Yanal, Antalyaspor'un oyunundan memnun olduğunu rakibe pozisyon verilmemesine rağmen mağlup olduklarını belirtti.

Takımındaki tem eksiğin gol atmak olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bugün tabela 2-0 gözüküyor ama oyun çok farklıydı sanırım futbolu sevdiren şeyde budur. Skora bakınca hayretler içerisindeyim. Beraberliğe bile üzülürdük. Oyuncularımızın maç boyunca kontrol altında oynadıkları maçta yenilmeleri çok üzücü.2-0 skoru sahadaki oyun ile hiç bağdaşmadı. Ama oyun olarak sevindirici bir durum olduğunu söyleyebilirim. Sahadaki pozitif değerler bizi daha iyiye götürecek. Antalyaspor gerekeni yaptı rakibe şut dahi attırmadı. Rakibin ciddi bir pozisyonu da yoktu. Takımın eksik yaptığı tek şey gol atmaktı. Onun dışında takım her şeyi yaptı. Baskın oynadık oyun kontrolü bizdeydi. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ama atacağız. Hakem arkadaşın verdiği penaltı garipti kimsenin görmediği ama hakemim gördüğü bir penaltıydı" diye konuştu.

- Gaziantep
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri
Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti

Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti
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Haber: Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Haberler Spor
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