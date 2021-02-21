Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
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Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

21.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:04
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, "Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık.

Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, "Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık." dedi.

Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk 15 dakikada çok fazla pozisyona girdiklerini söyledi.

Bu pozisyonlardan en az birini gole çevirebilseler maçın çok farklı sonuçlanabilecek bir mücadele olduğunu aktaran Pinto, şunları kaydetti:

"O değerlendiremediğimiz pozisyonlardan sonra bir süre oyunun kontrolünü kaybettik. Devre arasında, defansif açıdan neler yapmamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. Çünkü Orgill, özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda zaman zaman bizi sıkıntıya soktu. Rakip hep bizim hatamızı bekledi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık. İkinci yarı, top bizdeyken daha sabırlı oynayabilirdik ve son 20 metrede daha doğru kararlar almalıydık. Birçok kere kaleye geldik ama Kevin (Mirallas) ile bulduğumuz önemli pozisyonu gole çevirmeliydik. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık. Oyuncularım kazanmayı çok istedi, mücadele etti ama tek eksik goldü. Gol atamayınca da kazanmazsınız. Futbolun doğasında bu var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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