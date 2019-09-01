01.09.2019 17:11

Gaziantep folklora doydu

Şahinbey Belediyesi'nden anlamlı folklor festivali

GAZİANTEP - Gaziantep merkez ilçesi Şahinbey'de" Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali" düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen festivalde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen folklor ekipleri, farklı kültürleri Şahinbey'de bir araya getirerek muhteşem bir organizasyona imza atıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu festivalin başlangıç gününde çok anlamlı bir davranışta bulunarak 'Kadına Şiddete Hayır' Pankartı açtı.

Kadın cinayetlerine pankartlı tepki

Şahinbey Belediyesi, tarafından Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali Mecidiye Han'dan, Balıklı Parkı'na kadar düzenlenen festival yürüyüş ile başladı. Balıklı Parkı'nda Tekirdağ, Burdur, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Denizli ve Artvin'den gelen halk oyunları ekipleri yöresel halk oyunları gösterisi düzenlediler. Gösterinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, folklor ekiplerindeki bayan folklorcülerle birlikte 'Kadına Şiddete Hayır' pankartı açarak, kadın cinayetlerine ve kadınlara uygulanan şiddete karşı tepki gösterdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen folklor ekiplerine yöresel yemekler ve Gaziantep baklavası ikram edildi.

Gaziantep folklore doydu, vatandaşlar halaya katıldı

Türkiye'nin yedi ilinden gelen folklorcüler üç gün boyunca Gümrük Hanı, Balıklı Parkı, Gaziantep Üniversitesi önü, Sanko Park, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Şahinbey Parkı'nda düzenledikleri birbirinden güzel gösterilerle Gaziantep halkına keyifli anlar yaşattılar. Folklorcülerin gösterileri sırasında vatandaşlarda eşlik ederek oyunlar oynadılar.

"Folklor barış ve kardeşlik demektir"

Folklorün barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, Yedi Bölgede Yedi İklim adı altında yedi bölgemizden folklorcülerimizi şehrimize davet ettik ve burada vatandaşlarımızın katılımı ile büyük bir festival düzenledik. Gaziantep'imizin ve Şahinbey'imizin değişik yerlerinde Türkiye'mizin yedi bölgesinden gelen folklorcüler gösteriler yaptılar. Kardeşliğin, barışın, sevginin ve saygının sembolü olan folklorü, her bölgenin kendine has oyunları ekipleri burada halkımızla paylaştılar" dedi.

"Kadına şiddet uygulayan insan olamaz"

Mehmet Tahmazoğlu, Emine Bulut cinayeti ve kadına uygulanan şiddette hayır diyerek, "Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Bizim dinimiz bırakın insan öldürmeyi karıncayı incitmeyi dahi yasaklamıştır. Kadınlara el kalkmamalı, kadına şiddet uygulayanların insanlıkla alakası yoktur. Gaziantep Şahinbey'den kadına şiddet yapan her kim olursa olsun kınıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA