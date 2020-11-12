Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

12.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:29
Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Milli takımlarda bulunan Alexandru Maxim, Alin Tosca ve Amedej Vetrih, antrenmana katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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