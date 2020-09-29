Gaziantep FK yönetiminden Sumudica'nın rüşvet teklifi iddialarına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep FK yönetiminden Sumudica'nın rüşvet teklifi iddialarına ilişkin açıklama

29.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:04
Gaziantep FK yönetiminden Sumudica'nın rüşvet teklifi iddialarına ilişkin açıklama

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın menajerlerin kendisine rüşvet teklif ettiği yönündeki iddialarına ilişkin, "Avukatlarımızla görüştük. Sumudica ile görüşüp gereken raporu hazırlayacaklar.

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, teknik direktör Marius Sumudica'nın menajerlerin kendisine rüşvet teklif ettiği yönündeki iddialarına ilişkin, "Avukatlarımızla görüştük. Sumudica ile görüşüp gereken raporu hazırlayacaklar. Vereceği bilgileri de Türk sporunun geleceğiyle ilgili adli mercilerle paylaşacağız." dedi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sumudica'nın açıklamalarına ilişkin daha önce yönetim kuruluna herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek, iddiaları basından öğrendiklerini ifade etti.

Her zaman temiz futbol anlayışını benimsediklerini aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Türk sporunun geleceği ve temiz bir şekilde spor camiasının yoluna devam etmesi için her türlü çabayı gösteririz. Bu yüzden hocamızın gün içerisinde yaptığı açıklamaların detaylarını hep birlikte öğrenmeliyiz. Bu noktada avukatlarımızla görüştük. Sumudica ile görüşüp gereken raporu hazırlayacaklar. Vereceği bilgileri de Türk sporunun geleceğiyle ilgili adli mercilerle paylaşacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Fahrettin Koca Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK yönetiminden Sumudica'nın rüşvet teklifi iddialarına ilişkin açıklama - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 20:11:58. #1.14#
title