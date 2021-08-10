Gaziantep FK yönetiminden Başkan Fadıloğlu'na teşekkür
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Gaziantep FK yönetiminden Başkan Fadıloğlu'na teşekkür

Gaziantep FK yönetiminden Başkan Fadıloğlu'na teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kalyon Stadyumu'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kalyon Stadyumu'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. GFK Yönetimi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün maçlarını oynayacağı Kalyon Stadyumu'nda hummalı bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Cihan, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Özmen ve Fikret Kileci ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kalyon Stadyumu'nda boya, bakım, temizlik gibi işlerin bir kısmı tamamlanırken, çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

"Başarı için buradayız"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Burası, bizim dışarıya açılan yüzümüz. Bu sahanın her türlü meselesi, bizim kendi meselemizdir. Bizim burada ayrımız gayrımız yok. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın başkanlığında ilçe belediyelerimiz ile birlikte buraya hizmet etmek, bizim görevimiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sezona hazırlanma noktasında ve yönetici arkadaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda eksikliklerimiz vardı, onları gideriyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız. Bu yükler paylaşarak azalacak. Tamamen yönetime bırakmak doğru bir şey değil. İmkanlarımızı seferber ederek bu sahada misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktır amacımız. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlik çerçevesinde buradan güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için hepimiz buradayız. Bundan sonra da hep beraber olmaya devam edeceğiz. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetici kardeşlerime de bu uğraşlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, "Stadyumun bakımı için Sayın Başkanımızdan rica ettik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı ve gerekli tadilatları yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Stadımızı Türkiye'nin en temiz stadı haline getireceğiz"

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özmen ise yaptığı açıklamada, "Süper Lig'deyiz ve büyük takımları ağırlıyoruz. Tabi bu konuda çevre illerden Süper Lig maçlarını izlemeye gelecek çok sayıda taraftar olacak. Beşiktaş maçına kadar stadımızı Türkiye'nin en pırıl pırıl ve en temiz stadı haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Cihan ise yaptığı açıklamada, "Evimizde nasıl misafir odamız önemli ise şehir açısından, futbol açısından da burası bizim için önemli. Onun için buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na da bu konuda teşekkür ediyoruz. El birliği ile stadımızı hazırlıyoruz. İnşallah bununla birlikte sportif başarıyı da hep birlikte yakalamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Kileci de, "Gaziantep modeli her zaman olduğu gibi yine devrede. Sanayide, üretimde, ihracatta olduğu gibi sportif faaliyetlerde de aynı şeyi yapacağız. Bu şehir bizim, bu saha bizim sahamız. Burada olan veya olmayan tüm paydaşlarla bu işi belli bir noktaya taşımak zorundayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep FK yönetiminden Başkan Fadıloğlu'na teşekkür
Gaziantep FK yönetiminden Başkan Fadıloğlu'na teşekkür
Gaziantep FK yönetiminden Başkan Fadıloğlu'na teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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