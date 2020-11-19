Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
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Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

19.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:08
Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün asbaşkanı Müslüm Özmen, Yukatel Denizlispor karşısında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün asbaşkanı Müslüm Özmen, Yukatel Denizlispor karşısında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Özmen, AA muhabirine, ligdeki son 7 maçı kaybetmediklerini, bu süreçte toplanan 11 puanın da tatmin edici olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Geride kalan haftalarda özellikle bazı maçlarda galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Özmen, "Şanssızlık üzerimizdeydi ama son 3 maçın 2'sini kazanarak form tutmaya başladık." dedi.

Milli maç arasının takıma iyi geldiğini aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Denizli'ye 3 puan parolasıyla gideceğiz. Bundan başka bir düşüncemiz yok. Evet koronavirüs nedeniyle bazı oyuncularımız aramızda olmayacak. Ancak kadro derinliğimiz nedeniyle bunun sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum. Kadromuz yeterince kaliteli ve alternatifli. Denizli deplasmanında hocamızın uygun gördüğü herkes kadroda yer alacak ve onların da formanın hakkını vermek için savaşacağına inanıyoruz."

Pozitif vakaların durumu

Asbaşkan Müslüm Özmen, Yukatel Denizlispor maçına yönetim ve teknik heyetin tüm ihtimalleri düşünerek hazırlandığını anlatarak, "Hazırlıklarımız oldukça iyi gidiyor. Göze hoş gelen, izleyenleri keyiflendiren, mücadeleci bir takım olarak sahada var olacağız. İnşallah Gaziantep'e 3 puanla dönerek taraftarımızı mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve çalışanların durumlarının iyi olduğunu belirten Özmen, "Hemen hepsinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. İzolasyon süreçleri devam ediyor. Ümit ediyorum en kısa sürede yeniden aramızda olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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