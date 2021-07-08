Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Gaziantep FK, günü tek idmanla tamamladı.

- Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

BOLU - Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Gaziantep FK, günü tek idmanla tamamladı.

Bolu Karaçayır Tesisleri'nde saat 17.00'de teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık ve güç idmanıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla son buldu.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

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