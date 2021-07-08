Gaziantep hazırlıklarına devam etti
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Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Gaziantep, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Gaziantep, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, günü Bolu Karaçayır Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık ve güç çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonların ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep hazırlıklarına devam etti
Gaziantep hazırlıklarına devam etti
Gaziantep hazırlıklarına devam etti
Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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