Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampını sürdürüyor. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde sabah antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma koşusunun ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Günü çift antrenmanla tamamlayacak olan Gaziantep FK, akşam antrenmanını saat 17.00'de yine Karaçayır Spor Kompleksi'nde yapacak.

(Faruk Çidem/İHA)

Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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