Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı ertelendi - Haberler
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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı ertelendi

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 17.00'ye ertelendi.

Gaziantep FK- Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 17.00'ye ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gazintep FK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Yoğun kar yağışı altında başlayan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı için sahaya çıkan hakem ve futbolcular, kar yağışın etkisini artırarak devam ettirmesi üzerine tekrar soyunma odasına girdi.

Soyunma odasında federasyon ve iki takımın yetkilileri ile görüşen hakemler, maçın yarın saat 17.00'de oynanması kararını aldı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı ertelendi

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı ertelendi

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Ocak, kar, Spor, Güncel, Haber

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