Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun oynandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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