Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alan çalışmayla son buldu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri