Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. - GAZİANTEP

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

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