Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
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Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı devam edecek Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı devam edecek Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptığı idmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ligin 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 18 Ocak Salı günü karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç tatil edilmişti.

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, kar, Spor, Haberler

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