Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı dakika ve şartlarda saat 20.00'de oynanacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı dakika ve şartlarda saat 20.00'de oynanacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor