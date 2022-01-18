Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi - Haberler Spor
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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 2. yarı başlamadan tatil edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle 2. yarı başlamadan tatil edildi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu.

Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.

Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi.

Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor karşılaşması kar yağışı nedeniyle tatil edildi

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, kar, Spor, Haber

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