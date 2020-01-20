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Gaziantep FK'ye sportif direktör

Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi.

20.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:00
Gaziantep FK'ye sportif direktör

FK'de sportif direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanı ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen İbradı görevine resmen başladı.

Sözleşmeyi imzalayan İbradı, profesyonel takım ve altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu olacak.

Kaynak: AA
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