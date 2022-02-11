Gaziantep FK yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 24 haftalık periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, maç eksiğiyle 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep Fk'de sarı kart cezalısı Kitsiou ve sakatlığı devam eden Halil İbrahim Pehlivan İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.

Deplasmanda sadece 1 galibiyeti var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda, istediği puanları almakta zorlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, dış sahada oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.