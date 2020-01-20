Gaziantep FK'ya yeni sportif direktör

20.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:20

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Sportif Direktörlük görevine uzun yıllar Galatasaray'da görev yapan Fatih İbradı getirildi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen yeni Sportif Direktör Fatih İbradı görevine resmen başladı. Fatih İbradı, profesyonel takım ve futbol altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden sorumlu olarak görevini sürdürecek.

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Sportif Direktörlük görevine kariyerinde önemli proje ve başarılara imza atan Fatih İbradı'yı getirdi. Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreterimiz Müslüm Özmen ile bir araya gelen Sportif Direktörümüz Fatih İbradı görevine resmen başlamış oldu. Fatih İbradı, Profesyonel Takım ve Futbol Altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu Sportif Direktörümüz unvanıyla göreve başlamıştır. Yeni Sportif Direktörümüz Fatih İbradı'ye kulübümüze hoş geldin diyor, Gaziantep Futbolu ve takımımız için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FATİH İBRADI KİMDİR?

1993-1994 sezonunda Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak göreve başlayan Fatih İbradı, Futbol Akademisi Direktörlüğü dahil 17 yılı Futbol Akademisi ve 3 yılı profesyonel futbol şubesi olmak üzere 20 yıla yakın ve iki dönem Galatasaray Spor Kulübünde görev aldı. 2009-2011 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Gençlik Geliştirme Müdürü görevinde ve 2013-2017 yılları arasında yine Türkiye Futbol Federasyonu'nda Türkiye Futbol Direktörü yardımcısı olarak antrenör eğitimi, antrenör lisans kursları, futbol akademi ligleri, gelişim ligleri, kadın futbolu, çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu organizasyonlarından sorumlu Futbol Gelişim Direktörü (FGD) unvanıyla iki dönem görev yaptı. 2018 yılından itibaren yurt dışında Kazakistan futbolu ile ilgili proje süreçleri yöneten ve ayrıca sportif direktörlük sertifikasına sahip olan Fatih İbradı, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA