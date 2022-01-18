Gaziantep FK - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK - Y.Malatyaspor maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Gaziantep FK - Y.Malatyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Gaziantep FK - Y.Malatyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor