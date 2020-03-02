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Gaziantep FK ve Başakşehirli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Gaziantep FK ve Başakşehirli futbolcular, sahaya üzerilerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtle çıkarak Mehmetçik'e destek verdi.

02.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:28
Gaziantep FK ve Başakşehirli futbolculardan Mehmetçik'e destek

FK ve Başakşehirli futbolcular, sahaya üzerilerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtle çıkarak Mehmetçik'e destek verdi.


Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Gaziantep FK mücadelesi öncesi iki takım oyuncuları anlamlı bir harekete imza attı. Futbolcular, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla üzerilerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtlerle sahaya geldi. Gaziantep FK'lı sporcular, asker selamı vererek basın mensuplarına fotoğraf çektirirken, Başakşehirli futbolcular da Türk Bayraklı tişörtleriyle poz verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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