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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve İstanbul'a gidecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Erol Bulut, Kasımpaşa, Spor, Haber

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