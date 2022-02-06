Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve İstanbul'a gidecek.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor