Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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